Tenis: Antalya Açık

Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda tekler şampiyonu olan Avustralyalı sporcu Alex De Minaur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen organizasyonun gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu, turnuvanın kendisi için iyi geçtiğini belirtti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021'in ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliğini taşıyan ve Limak Arcadia Sport Resort Otel'de gerçekleştirilen organizasyonu teklerde şampiyon tamamlayan Alex De Minaur, aldığı sonuçtan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kazak rakibi Alexander Bublik'in final maçının henüz başında sakatlanarak çekilmesi nedeniyle şampiyonluğa ulaşan dünya klasmanının 23. basamağındaki Alex De Minaur, "Pandemi şartları nedeniyle zor bir dönemdeyiz. Bu yüzden bir turnuvanın oynanması bile güzel. Tabii ki normalden biraz daha farklı şartlarda yarıştık. Buradaki herkes de bana oldukça iyi davrandı. Zamanımız otel ve kortlar arasında geçti. En azından otel çevresinde ve içerisinde biraz zaman geçirme şansımız oldu. Kısmen biraz daha özgürdük. O yüzden bu turnuva benim için iyi geçti." ifadelerini kullandı.