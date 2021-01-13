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Tenis: Antalya Açık

13.01.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Turnuva şampiyonu Alex De Minaur: - "Pandemi şartları nedeniyle zor bir dönemdeyiz. Bu yüzden bir turnuvanın oynanması bile güzel" - Sakatlığı nedeniyle final maçından çekilen Alexander Bublik: - "Üçüncü ATP finalim benim için zorluydu, kazanamadım"

Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda tekler şampiyonu olan Avustralyalı sporcu Alex De Minaur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen organizasyonun gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu, turnuvanın kendisi için iyi geçtiğini belirtti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021'in ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliğini taşıyan ve Limak Arcadia Sport Resort Otel'de gerçekleştirilen organizasyonu teklerde şampiyon tamamlayan Alex De Minaur, aldığı sonuçtan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kazak rakibi Alexander Bublik'in final maçının henüz başında sakatlanarak çekilmesi nedeniyle şampiyonluğa ulaşan dünya klasmanının 23. basamağındaki Alex De Minaur, "Pandemi şartları nedeniyle zor bir dönemdeyiz. Bu yüzden bir turnuvanın oynanması bile güzel. Tabii ki normalden biraz daha farklı şartlarda yarıştık. Buradaki herkes de bana oldukça iyi davrandı. Zamanımız otel ve kortlar arasında geçti. En azından otel çevresinde ve içerisinde biraz zaman geçirme şansımız oldu. Kısmen biraz daha özgürdük. O yüzden bu turnuva benim için iyi geçti." ifadelerini kullandı.

Şampiyon tenisçi, ilk 10'da yer alma hedefine yönelik sorular üzerine, "Her zaman kendi açımdan en iyisini yapmaya ve mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışıyorum. Gerçekçi olmak gerekirse, en üst seviyede tenis oynamaya devam etmeyi ve büyük oyuncuları zorlamayı düşünüyorum." yanıtını verdi.

Dünya 49 numarası Alexander Bublik ise dün kazandığı yarı final maçında bileğini burktuğunu kaydetti. Oynamayı denediğini aktaran Bublik, "Dün üç saat fizyoterapi odasındaydım ve bugünkü maça hazırlanmaya çalıştım. Üçüncü ATP finalim benim için zorluydu ve kazanamadım." değerlendirmesinde bulundu.

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