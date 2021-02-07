Tenis: Club Megasaray Open II

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open II tenis turnuvasında, tekler şampiyonluğuna İspanyol raket Carlos Taberner ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında gerçekleştirilen ATP Challenger seviyesindeki toprak kort turnuvası Club Megasaray Open II'nin tekler finalinde, İspanyol sporcular Jaume Munar ile Carlos Taberner karşılaştı.

Taberner, Club Megasaray Open I'i şampiyon tamamlayan rakibi önünde 1 saat 45 dakika süren final karşılaşmasını 6-4 ve 6-1'lik setlerle kazandı.

İkinci challenger şampiyonluğunu Antalya'da elde eden Taberner, geçen hafta yağmurun da etkisiyle iyi performans ortaya koyamadığını ve finalde Munar'a yenildiğini belirtti.

Bu haftaya yüksek motivasyonla başladığını ifade eden İspanyol tenisçi, Antalya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu, sonuçtan çok mutlu olduğunu söyledi.

Toplamda 44 bin 820 avro para ödülünün dağıtıldığı turnuva sonunda, Taberner ile Munar'a kupalarını, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin takdim etti.

