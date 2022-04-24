Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası çiftler finalinde Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo ikilisi, Natela Dzalamidze-Kamilla Rakhimova ikilisi ekibini yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun çiftler finalinde Natela Dzalamidze-Kamilla Rakhimovaikilisi ile Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo karşılaştı. Bouzkova-Tormo ikilisi, 6-3, 6-4'lük setler sonrasında maçı 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
Şampiyon olan çifte, kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş verdi.
Törende konuşan Bouzkova, "Bu atmosferde oynamak çok güzel. Bizi izlemeye geldiğiniz için teşekkürler." dedi.
Tormo ise organizatörlere ve seyircilere teşekkür etti.
Tekler finalinde ise bugün Veronika Kudermetova ile Anastasia Potapova karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz