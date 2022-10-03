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Teniste "2. Kademe Antrenör Kursu Eğitici Eğitimi" düzenlendi

03.10.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teniste "2. Kademe Antrenör Kursu Eğitici Eğitimi" düzenlendi

Ankara'da tenis antrenörleri için "2. Kademe Antrenör Kursu Eğitici Eğitimi" düzenlendi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, TMOK'un desteği, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle düzenlenen programda ITF Avrupa Gelişim Eğitmeni Hrvoje Zmajic, eğitim verdi.

Zmajic, eğitimde, TMOK, ITF, ve TTF ile eğitim sistemini en üst seviyeye çıkarmak için bu eğitimleri düzenlediklerini belirterek, "Modern eğitim metotlarını sisteme dahil etmeye çalışıyoruz ve böylece iyi eğitim alan antrenörlerin uluslararası seviyede sporcular yetiştirebileceklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TTF Antrenör Eğitim Koordinatörü Birol Vural da proje sonunda antrenörlerin günün modern ihtiyaçlarını karşılayabilir seviyeye gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.

TMOK, Antrenör Gelişim Seminerleri ve Destek Programları çerçevesinde düzenlenen 2. Kademe Antrenör Kursu Eğitici Eğitimi ve ilerleyen tarihte düzenlenecek 3. ve 4. kademe eğitimler için 30 bin ABD doları finansal destek sağlıyor.

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