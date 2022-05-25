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"Tenten İstanbul'da" sergisi 4 Haziran'da açılacak

25.05.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tenten İstanbul'da" sergisi 4 Haziran'da açılacak

İSTANBUL (AA) - Hamid Tolouei Fard'ın "Tenten İstanbul'da" sergisi RED art Istanbul'da sanatseverleri ağırlayacak.

İranlı sanatçının çizgi roman karakteri Tenten'i çeşitli İstanbul manzaralarında resmettiği eserlerinin yer alacağı sergi 4-18 Haziran tarihleri arasında görülebilecek.

Sanatçı, 1961'de yayınlanan "Tenten İstanbul'da" filminde karakterin İstanbul'da geçen macerasını farklı bir gözle izlediği sergide, kendi gözündeki İstanbul'u Tenten üzerinden anlatma yoluna gidiyor.

Fard'ın 14 sene klasik hat eğitiminin ardından dijital ortamdaki çalışmalarının ve pop-art üretimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan proje, RED art istanbul aplikasyonundaki dijital çalışmalarını da içerisinde barındırıyor.

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