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"Tenten İstanbul'da" sergisi RED art'ta sanatseverlerle buluştu

04.06.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tenten İstanbul'da" sergisi RED art'ta sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - RED art İstanbul, İranlı sanatçı Hamid Tolouei Fard'ın "Tenten İstanbul'da" adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ünlü çizgi roman karakteri Tenten'i çeşitli İstanbul manzaralarında resmeden sanatçı, kendi gözündeki İstanbul'u Tenten üzerinden anlatıyor.

Serginin açılışında, AA muhabirine açıklamada bulanan sanatçı Fard, 8 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirterek, "İran'da kaligrafi üzerine çalışıyordum, Türkiye ise başka bir etki verdi ve daha renkli işlere yöneldim. Uzun bir süredir pop-art çalışmalar da yapıyorum." dedi.

- "Tenten'i İstanbul'da gezdirdim"

Fard, Türk kültürüne ait bir şey yapmayı her zaman istediğini ifade ederek, "Aslında Tenten ayrı bir kültüre ait ve kaligrafiyi İran'dan kazandım ama ben bunları bir araya getirerek Türkiye'de çekilen Tenten filmiyle birleştirmek istedim. Bu yüzden bu sergide Tenten'i İstanbul'da gezdirdim." diye konuştu.

RED art İstanbul'un kurucusu Yiğit Aydın ise galeri olarak Türkiye ve dünyanın her yerinden genç ve orta kuşak modern sanatçıları desteklediklerini dile getirerek, "Bugün de İranlı önemli bir hattat olan Hamid Tolouei Fard ile Belçikalı Tenten'i İstanbul'da çalıştığı projesini sanatseverlere sunduk. Tenten, 60 sene sonra İstanbul'a geri dönmüş oldu. Fard, eserlerinde mutlaka kaligrafiyi de kullanıyor. Tenten'in eserini kaftan haline getirip içerisinde kendi ustalığı olan hat sanatını da kullanmış." değerlendirmesinde bulundu.

Hamid Tolouei Fard'ın erken yaşta ustalaştığı kaligrafiyle pop kültür öğelerini yeniden yorumladığı sergide 11 eseri yer alıyor.

"Tenten İstanbul'da" sergisi, 18 Haziran'a kadar RED art İstanbul'da görülebilir.

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