Teomanpaşa mahallesinde doğal gaz çalışmaları başladı

Kepez Belediyesi, imara uygun yapılaşması tamamlanan Teomanpaşa Mahallesi’nde elektrik iletim hatlarının yer altına alınmasından sonra doğal gaz hattı kazı çalışmalarını da başlattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, geçtiğimiz günlerde gaz dağıtım şirketi Enerya ile yaptığı toplantıda, Teomanpaşa Mahallesi’ne doğal gaz müjdesi çıkmıştı. Başkan Hakan Tütüncü de, Kurban Bayramı sonrasında mahallede doğal gaz ve elektrik iletim hatlarıyla ilgili alt yapı çalışmalarının başlayacağını duyurmuştu.

ÇaLIŞmalar başladı

Bayram haftası sonrasında da Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi, mahallede, elektrik iletim hatlarını yer altına almaya başladı. Gaz dağıtım şirketi de, elektrik alt yapı inşaatının tamamlandığı cadde ve sokaklar da doğal gaz hattı kazı çalışmalarının startını verdi. Alt yapı çalışmaları, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak, yapılıyor. Kepez Belediyesi’nin koordinatörlüğünde yapılan alt yapı çalışmalarında, hatların döşenmesinden sonra kazılan alanlar hızlı bir şekilde kapatılıyor. Alt yapı inşatlarının bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Kepez Belediyesi de alt yapının bitmesinin ardından kazılan alanların asfaltını dökecek.