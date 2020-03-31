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Tepebaşı Belde Evlerinde maske üretimi başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.03.2020 17:34 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, toplumsal olarak sürdürülen korona virüs mücadelesine destek olarak maske üretimine başladı.Belde Evi kadınları, Tepebaşı Belediyesi personeline destek amacı ile üretim gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, toplumsal olarak sürdürülen korona virüs mücadelesine destek olarak maske üretimine başladı.
Belde Evi kadınları, Tepebaşı Belediyesi personeline destek amacı ile üretim gerçekleştiriyor. Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, kadınların kendilerini geliştirdiği birer merkez olmanın yanında, zor günlerde de dayanışmanın merkezi olmaya devam ediyor.
Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi de dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen koronavirüse karşı tedbir amacıyla kullanılan maskelerin üretimine ev sahipliği yapıyor. Merkezde, Tepebaşı Belediyesi personelinin kullanması amacıyla maske üretimi gerçekleştiren kadınlar, günde ortalama 200 maske üreterek bin 700 maske hazırlamayı hedefliyor. Tepebaşı Belediyesi personelinin kullanımı için hazırlanan maskeler, pamuklu kumaştan üretiliyor ve yıkanarak yeniden kullanılabiliyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ihtiyaç dahilinde maske üretiminin devam edeceğini belirterek, personelin kullanımına sunulacağını belirtti.

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