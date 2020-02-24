Tepebaşı Belediyesi Belde Evi’nde becerilerini sergiliyorlar

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi kursiyerlerinin yağlı boya kursunda yaptıkları kış mevsimi temalı eserleri, açılan sergi ile beğeniye sundu.

Belde Evleri’nde düzenlenen yağlı boya kurslarına katılan 45 kadının ürettiği eserler de yağlı boya resim sergisinde görücüye çıktı. Kursiyerlerin, bir dönem süresince kursta öğrendikleri teknikler ile kış mevsimini tuale yansıttıkları 45 eserden oluşan sergi, Atila Özer Karikatürlü Ev’de açıldı.

Eskişehirlilerin beğenisini toplayan kış manzaralarından oluşan sergi, 27 Şubat tarihine kadar açık olacak.



