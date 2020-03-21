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Tepebaşı belediyesi bilgilendiriyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.03.2020 12:33 | Son Güncelleme

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, pazarcı esnafını Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarını hatırlatıcı broşürler ve eldiven dağıtıyor.Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde satış yapan esnafa broşür ve eldiven dağıtımı yapıyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, pazarcı esnafını Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarını hatırlatıcı broşürler ve eldiven dağıtıyor.
Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde satış yapan esnafa broşür ve eldiven dağıtımı yapıyor. Dağıtılan broşürlerde, Korona virüse karşı dikkat edilmesi gereken hususlar, yapılması ve yapılmaması gerekenler başlıkları ile sunuluyor. Son olarak Sütlüce Mahallesinde kurulan pazarda dağıtılan broşürlere de esnaf yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ve pazarcı esnafı da halk sağlığına verdiği önemden dolayı Tepebaşı Belediyesine memnuniyetlerini iletiyor.
"Pazar yerleri titizlik ile temizleniyor"
Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarcı esnafını hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarırken, pazar yerleri de temizlik ekiplerince titizlik ile temizleniyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kapalı pazar alanlarını, Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı ile hijyenik bir hale getiriyor.

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