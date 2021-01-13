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Tepebaşı Belediyesi kışa hazır

13.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediyesi kışa hazır

Kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamlayan Tepebaşı Belediyesi ekipler, teknik donanımlı araçlar eşliğinde 7/24 görev yapacak.Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı ile mücadele çalışmaları kapsamında hazırlıklarını tamamladı.

Kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamlayan Tepebaşı Belediyesi ekipler, teknik donanımlı araçlar eşliğinde 7/24 görev yapacak.
Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı ile mücadele çalışmaları kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde kar yağışı ile birlikte kar-buz küreme ve tuzlama çalışmaları yapmak için teyakkuz halinde olacak. Mahallelerde gerçekleştirilecek küreme ve tuzlama çalışmalarını 3 vardiya ile 7/24 görev yaparak gerçekleştirecek ekipler, kent halkının herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışma sürdürecek. Deneyimli personel kar ve buz ile mücadele kapsamında; 2 adet kepçe, 7 adet loder küreyici, 6 adet bobcat, 2 adet greyder ve 3 tuzlama aracı ile mesai yapacak.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de kar hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, kent halkının her yıl olduğu gibi bir aksaklık yaşamadan kış mevsimini geçirmesi için ekiplerin görev başında olacağını ifade etti.

Tepebaşı Belediyesi kışa hazır

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