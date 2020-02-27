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Tepebaşı Belediyesi personeline obezite eğitimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.02.2020 14:26 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından çalışanlara yönelik “Obezite ile Mücadele ve Sağlıklı Yaşam” eğitimi düzenlendi.Tepebaşı Belediyesi, personeline yönelik düzenlediği bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmasında, Anadolu Hastanesi Doktorlarından Endokrinoloji Hastalıkları Uzmanı Dr.

Tepebaşı Belediyesi tarafından çalışanlara yönelik “Obezite ile Mücadele ve Sağlıklı Yaşam” eğitimi düzenlendi.
Tepebaşı Belediyesi, personeline yönelik düzenlediği bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.
Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmasında, Anadolu Hastanesi Doktorlarından Endokrinoloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Son tarafından “Obezite ile Mücadele ve Sağlıklı Yaşam” başlıklı eğitim çalışması düzenlendi. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime Tepebaşı Belediyesi personeli yüksek katılım gösterdi. Eğitimde Uzm. Dr. Son, obezite, sağlıklı beslenme, öğünlerin planlanması, fiziksel aktivitenin önemi, kiloya neden olan yiyeceklerden uzak durulması gibi konular hakkında önemli bilgiler verdi.
Etkinlik, personelin merak ettiği konulardaki sorularının Uzm. Dr. Son tarafından yanıtlanması ile sona erdi.

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