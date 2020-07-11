YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken, 1 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasındaki üstyapı çalışmaları kapsamında dökülen asfalt miktarı 7 bin 618 tona ulaştı.Tepebaşı Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde sürdürdüğü üstyapısı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken, 1 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasındaki üstyapı çalışmaları kapsamında dökülen asfalt miktarı 7 bin 618 tona ulaştı.
Tepebaşı Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde sürdürdüğü üstyapısı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, birçok mahallede eş zamanlı olarak yol ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında 1 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında dökülen asfalt miktarı, 7 bin 618 tona ulaştı. Son olarak Kumlubel Mahallesi Toplum, Tanrıverdi ve Nimet Sokak, Cumhuriyet Mahallesi İşbulma Sokak, Batıkent Mahallesi Başpınar ve Kumluca Sokak’ta asfalt çalışması gerçekleştirdi. Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları ise Kavacık, Eğriöz, Muttalip (yeni açılan yollarda) ve Cumhuriyet Mahallesi’nde devam ediyor.
Belediye ekiplerinin kilit taş, bordür ve kaldırım çalışması yaptığı noktalar arasında ise Yeniakçayır Mahallesi, Batıkent Mahallesi Atış ve Kervan Sokak, Zafer Mahallesi Edip Sokak, Kumlubel Mahallesi Günay ve Toplum Sokak, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak, Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak, Fevziçakmak Mahallesi İpekli Sokak, Tunalı Mahallesi Barışmak ve Dizginler Sokak yer alıyor.
“Yaz sezonunu verimli geçiriyoruz”
Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Fen İşleri Müdürlüğümüz ile gerek kent merkezimizde gerekse kırsal mahallelerimizde üstyapı çalışmalarımız aralıksız biçimde devam ediyor. Yaz sezonunu verimli şekilde geçiriyoruz. Sıcak havaya rağmen fedakârca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında döktüğümüz asfalt miktarı 7 bin 618 ton oldu. Sezon boyunca, ihtiyaç duyulan noktalarda, belirlenen program çerçevesinde çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Bodrum'da "Kainatın Kanunu Kadın" konseri

Bodrum'da "Kainatın Kanunu Kadın" konseri

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:33
Öğle
13:08
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:17

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Aydoğdu Eczanesi
Tepebasi
Kerman Eczanesi
Odunpazari
Yeni Güneş Eczanesi
Odunpazari
Yenilmez Eczanesi
Odunpazari
Pekak Eczanesi
Tepebasi
Sevcan Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir ihracatı toparlanma sinyalleri veriyor"

ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir ihracatı toparlanma sinyalleri veriyor"

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.