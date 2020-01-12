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  4. Tepebaşı Belediyesinde Nazım Hikmet konuşuldu

Tepebaşı Belediyesinde Nazım Hikmet konuşuldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi ve İş Sanat tarafından düzenlenen “Nâzım Hikmet’in Yolculuğu” adlı söyleşide, Türk şair, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı Nâzım Hikmet konuşuldu.Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile Nâzım Hikmet’in anısını Eskişehirliler ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesinde Nazım Hikmet konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi ve İş Sanat tarafından düzenlenen “Nâzım Hikmet’in Yolculuğu” adlı söyleşide, Türk şair, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı Nâzım Hikmet konuşuldu.
Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile Nâzım Hikmet’in anısını Eskişehirliler ile buluşturuyor. İş Sanat iş birliğinde düzenlenen “Nâzım Hikmet’in Yolculuğu” adlı söyleşi de Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Sahnesi’nde edebiyat severlerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Söyleşinin konuğu Prof. Dr. Haluk Oral, moderatörü ise Prof. Dr. İhsan Güneş olurken; etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“Büyük bir vatanseverdi”
Söyleşi öncesinde etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür eden Başkan Ataç, “Cuma günü çok özel bir sergiyi, belediyemizde beğeniye sunduk. ‘Nâzım’a Yolculuk’ isimli sergimizde gerçekten büyük bir birikim ve emek var. Görmeyen tüm Eskişehirlilere tavsiye ediyorum, Nâzım’ın bilinmeyen yönlerini keşfedebilirsiniz. Bu sergimiz için ağırladığımız Haluk Hoca buradayken, bir de söyleşi düzenleyelim istedik. Çok keyifli geçeceğinden eminim, Nâzım Hikmet’e dair dağarcığımız gelişecek. Kendisi edebi kişiliğinin yanında, büyük bir vatanseverdi. Emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Ataç daha sonra konuk Oral ve moderatör Güneş’e teşekkür çiçeği ve Devrim otomobilinin camdan bir figürünü armağan etti. Katılımcılardan gelen soruların da yanıtlandığı söyleşi, alkışlar eşliğinde sona erdi.

Tepebaşı Belediyesinde Nazım Hikmet konuşuldu

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