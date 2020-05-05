YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı Belediyesi’nden bir “Çöp” açıklaması daha

Tepebaşı Belediyesi’nden bir “Çöp” açıklaması daha

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.05.2020 17:02 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, bazı basın organlarında habere konu olan Gündüz Alp Öğrenci Yurdu’ndaki çöplerin toplanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, geçtiğimiz günlerde bazı basın organlarında habere konu olan, Korona virüs şüphelisi vatandaşların bulunduğu Gündüz Alp Öğrenci Yurdu’ndaki çöplerin toplanması konusunda bir açıklama yaptı.

Tepebaşı Belediyesi’nden bir “Çöp” açıklaması daha

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, bazı basın organlarında habere konu olan Gündüz Alp Öğrenci Yurdu’ndaki çöplerin toplanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, geçtiğimiz günlerde bazı basın organlarında habere konu olan, Korona virüs şüphelisi vatandaşların bulunduğu Gündüz Alp Öğrenci Yurdu’ndaki çöplerin toplanması konusunda bir açıklama yaptı. Yetkililer kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yaptıkları açıklama, “İlçemiz Çamlıca Mahallesi Gündüz Alp Öğrenci Yurdu’ndaki atıkların alınması için 29 Nisan 2020 tarihinde Saat 14.20’de telefonla gelen talep üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü saha kontrol ekibimiz Saat 15.00’te söz konusu yurda gitmiştir. Yapılan kontrollerde tıbbi atık poşetleri bulunduğu ayrıca siyah poşetler içinde çok miktarda kullanılmış çarşaf, kıyafet, maske, eldiven, kullanılmış kağıt bardaklar, kullanılmış tabldot yemek kapları, çok miktarda kullanılmış tuvalet kağıdı, çok sayıda rulo halinde kullanılmamış tuvalet kağıtları ve kağıt havlular olduğu tespit edilerek tutanak altına alınmıştır. Yurt müdürüne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından pandemi sonrası yayınlanan genelge nedeniyle yurttaki tüm atıkların tıbbi atık sınıfına girdiği ve Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yetkili firma tarafından alınması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi yetkililerine telefon edilerek bilgi verilmiştir. KYK’na bağlı Gündüz Alp Öğrenci Yurdu’ndaki tıbbi atıkların 1 Mayıs 2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı “Tıbbi Atık Toplama Yetkisi”ne sahip firma tarafından alınmıştır. Tıbbı atıkların alınmasının ardından 02 Mayıs 2020 tarihinde yurt çevresinde gerekli temizlik çalışması belediyemiz tarafından yapılmıştır. Kurumumuza, Yurt Müdürlüğü’ne ait herhangi bir yazı ulaşmamıştır. Söz konusu yurdun izolasyon süresinin sona erdiğine dair İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait yazı Belediyemiz Yazı İşleri’ne 04 Mayıs 2020 tarihinde ulaştırılmıştır. Çevre ve insan sağlığının risk edilmemesi için 2 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Gündüz Alp Öğrenci Yurdu’ndaki evsel atıklar hiçbir aksaklık yaşanmayacak şekilde Tepebaşı Belediyesi tarafından toplamaktadır” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:47
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:03
Yatsı
21:34

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Ada Eczanesi
Tepebasi
Selin Eczanesi
Tepebasi
Su Eczanesi
Odunpazari
Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Berkan Eczanesi
Odunpazari
Kurtuluş Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Koronavirüsü yenen polis memuru "immün plazma" bağışçısı oldu

Koronavirüsü yenen polis memuru "immün plazma" bağışçısı oldu

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.