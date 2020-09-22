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Tepebaşı Belediyesinden sosyal belediyecilik örneği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini ziyaret etti. Ataç, polikliniğin örnek bir sosyal belediyecilik çalışması olduğunu belirtti.
Ziyaretinde merkezi gezen Başkan Ahmet Ataç, yetkililerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Polikliniğin örnek bir sosyal belediyecilik çalışması olduğunu ifade eden Başkan Ataç, merkezden yararlanan çocuk sayısına ilişkin bilgi paylaştı.
Projenin sosyal belediyecilik örneği olduğuna vurgu yapan Başkan Ataç, “Diş hekimi bir belediye başkanı olarak tüm çalışmalara hekim gözüyle bakıyorum. Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için koruyucu hekimlik çalışması olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini 2013’te hizmete sunduk. Çocuklarımız diş hekimi korkusu yaşamadan, gerekli durumlarda tedavileri yapılarak sağlıklı gülüşlere kavuşuyor. Bugüne kadar burada taramadan geçirilen çocuk sayısı 58 bin 972, tedavi edilen çocuklarımızın sayısı 29 bin 729’a ulaştı. Ayrıca düzenlenen eğitimlerimize de 23 bin 852 çocuğumuz katıldı. Merkezimizde verdiğimiz psikolojik destekten ise 4 bin 674 çocuğumuz yararlandı. Üstelik on binlerce çocuğumuzun burada uzman kadromuzdan aldığı kaliteli hizmet tamamen ücretsiz. Çocuklarımızın geleceğe sağlıkla gülümseyebilmeleri için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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