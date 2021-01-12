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  4. Tepebaşı bölgesinde 2020 yılında 4 bin 970 iş yeri kontrol edildi

Tepebaşı bölgesinde 2020 yılında 4 bin 970 iş yeri kontrol edildi

12.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler 2020 yılı içinde vatandaşlardan gelen 3 bin 638 şikayeti değerlendirirken, 4 bin 970 iş yeri kontrolü gerçekleştirdi.
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2020 yılında da vatandaşların belirli standartlar ölçüsünde hizmet almaları amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam etti. Bu kapsamda bölgede bulunan olumsuzlukları yetki alanı dahiline denetleyen, gerekli uyarıları ve işlemleri yapan Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında vatandaşların Mavi Masa, CİMER ya da dilekçe yolu ile yaptığı 3 bin 638 şikayeti değerlendirdi. Zabıta Müdürlüğü’nün yıl boyunca kontrolünü sağladığı iş yeri sayısı ise 4 bin 970 oldu. Bin 141 adet tespit tutanağı da çalışmalar kapsamında işleme konuldu. Ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı 338 adet ceza muhataplarına tebliğ edildi.
Zabıta Müdürlüğü’nün öne çıkan bazı diğer faaliyetleri ise; 250 adet süreli ceza kararının takibi, Kabahatler Kanunu’na göre göre yapılan 711 işlem, etiket kontrolü ile ilgili 131 adet işyerinde 4077 sayılı kanun uygulamaları izleme formunun tanzim edilmesi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kitap, gazete ve dergi bulundurulması ile ilgili 97 adet işyerinde kontrol formunun tanzim edilmesi olarak sıralandı.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Zabıta Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaların kent halkının sağlığı doğrultusunda, vatandaşların ve esnafların sorunlarını çözmeye yönelik şekilde ve yasalar ile belirlenen standartlar dahilinde hizmet akışının devamını sağlamak amacı ile 2021 yılında da devam edeceğini kaydetti. Yetkililer, vatandaşların Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü’ne yönelik tüm talep ve soruları için, 444 44 26 numaralı Mavi Masa Hattı’nı arayabileceğini hatırlattı.

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