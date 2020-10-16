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Tepebaşı Edebali Camii’nin temelleri dualarla atıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 16.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Bilecik’te, alt yapı sorunları ve depreme dayanıksız olduğu için yeniden yapılması için 2018 yıkılan Edebali Camiin temeli dualar eşliğinde atıldı.Tepebaşı Edebali Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Tepebaşı Edebali Camii’nin temeli atma törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile az sayıda vatandaş katıldı.Temel atma töreni öncesi bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Allah’ın evleri olan camileri Allah’ın sevgili kulları olan hayır severlerin inşa eder.

Bilecik’te, alt yapı sorunları ve depreme dayanıksız olduğu için yeniden yapılması için 2018 yıkılan Edebali Camiin temeli dualar eşliğinde atıldı.
Tepebaşı Edebali Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Tepebaşı Edebali Camii’nin temeli atma törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile az sayıda vatandaş katıldı.
Temel atma töreni öncesi bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Allah’ın evleri olan camileri Allah’ın sevgili kulları olan hayır severlerin inşa eder. Bu ülkede ve pek çok yerde ecdadımız da gönül coğrafyası olan her yere uzanmak suretiyle orada bizler için sembolik anlamı da büyük olan ama inancımız ve ibadetlerimizi rahatlıkla yapabileceğimiz camilerimizi inşa ediyorlar ve edeceklerdir de. İnşallah bu camimiz de burada mimarisiyle şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak merkezi bir noktada olmasıyla toplumumuzun ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir açığı kapatmış olacak. Yine buradan biz çağrıyı hayırseverlerimize yapıyoruz. Hayır sevmeyen kimse var mı yok. İnşallah burayı tamamlayacağız. Bu işler iyi bir organizasyon işidir şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"İnşallah en kısa zamanda bitirip ibadete açmak hedefimizdir"
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik merkezinde 21 adet caminin bulunduğunu ve bu camilerden ikisinin inşaat halinde olduğunu bildirdiği konuşmasında, “Mahallelerimizde genelde sorun yok ama sorun merkezde. Aşağıda Ertuğrulgazi camiimiz inşaat halinde devam ediyor, tepebaşı ki burası cemaat ve sirkülasyon yönünden çok önemli bir camimiz idi. Cemaati en çok olan camilerden birisiydi. Yaklaşık 2 yıldır yıkılmış olması ve hizmet verememesi nedeniyle Özellikle merkezde bir sıkıntı mevcuttu. Şuanda her iki camimizde hızlı bir şekilde tamamlanmak için gayret ediliyor. Bugün itibariyle tepebaşındaki camimize başlamış oluyoruz. İnşallah en kısa zamanda bitirip ibadete açmak hedefimizdir.” dedi.
Konuşmaların ardından dua edilmesi, kurban kesilmesi ve kurdelenin kesilmesiyle Tepebaşı Edebali Camii’nin temeli atıldı.

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