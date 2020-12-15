Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi

Tepebaşı Belediyesi ile Güvenlik-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye güvenlik görevlilerinin şartları iyileştirildi. Başkan Ataç, “Hiç kimsenin endişesi olmasın, çalışanlarımızın daima yanında olacağız” dedi.

Tepebaşı Belediyesi’nde görev yapan güvenlik görevlileri, Türk-İş’e bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesiyle daha iyi çalışma şartlarına kavuştu. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları, Sendika Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Sendika Başkan Yardımcıları Ahmet Durcuk ve Galip Bektaş Güvenç ile sendikalı güvenlik görevlileri katıldı.

“Ahmet Ataç da bizim kadar sendikacı”

Törende bir konuşma yapan Başkan Çağırıcı, “Ankara’dan gelip de hazırlanan sözleşmeye baktığımda, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın da bizim kadar sendikacı olduğunu gördük. Siz, işçi ve emekçi dostusunuz. Türkiye’de 335 bin güvenlik görevlisi var. Bizler, genel kolluk kuvvetlerinin yardımcı kuvvetleriyiz. İnsanların doğduğu hastaneden, defnedildiği mezarlığa kadar güvenlik görevlileri hizmet veriyor. Tepebaşı’nda görev yapan arkadaşlarımız da hazırlanan sözleşmeden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Arkadaşlarım, sendikam ve şahsım adına sevgilerimi sunuyorum. Sizler işçi, emekçi dostu olduğunuz sürece bu toplu sözleşme de birçok belediyeye örnek olacaktır. Tüm özel güvenlik görevlileri adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.