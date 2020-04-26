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Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesinin uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde eğitimler, 2 bin 548’e yakın katılımcı ile devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi, kent halkına eğitim fırsatları sunmak amacı ile hayata geçirdiği çalışmalar ile örnek olmaya devam ederken, korona virüs dolayısıyla eğitime ara verilen şu günlerde vatandaşlara sağlıklı bir eğitim alternatifi sunuyor.

Tepebaşı Belediyesinin uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde eğitimler, 2 bin 548’e yakın katılımcı ile devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, kent halkına eğitim fırsatları sunmak amacı ile hayata geçirdiği çalışmalar ile örnek olmaya devam ederken, korona virüs dolayısıyla eğitime ara verilen şu günlerde vatandaşlara sağlıklı bir eğitim alternatifi sunuyor. Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışı, günümüzün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlanıyor. Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle ücretsiz olarak sunuluyor. Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile de belgelendiriliyor.
Kayıtların ve eğitimlerin devam ettiği Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde toplam 7 ders içeriği kullanıcılara sunuluyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Girişimcilik, Sosyal Medya, Finans Okuryazarlığı, Gıda Güvenliği, Etkili İletişim, Müşteri İlişkileri ve Fotoğrafçılık eğitimleri 2 bin 548 katılımcı ile devam ediyor. Derslere kayıt olmak isteyenler, ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr’ web adresini ziyaret edebiliyor.

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