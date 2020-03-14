Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu, 2020 yılının ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda pazarlamanın önemine değinen Başkan Ataç, “Tepebaşı günümüzde, Türkiye’nin en önemli üretim noktalarından biri” dedi.

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın başkanlığında toplandı. 2020 yılının ilk yürütme kurulu toplantısına, Başkan Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Çetin Toraman, Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Pazarlama Kooperatifi Başkanı Yıldıran Kılıç, Yıldırım Çiftliği Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Pazarlama Kooperatifi Başkanı Murat Çavuş, Tepebaşı Ziraat Odası ve S.S. Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Pazarlama Kooperatifi Başkanı Süleyman Buluşan ile üreticiler katıldı.

’Yerelde üret, yerelde tüket’

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilen toplantıda, üretici ve tüketim kooperatifleri iş birliği, Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile yapılan “Tepebaşı ilçesinde düve yetiştiriciliğini geliştirme projesi” ile sebzecilik ve kompost eğitimi konuları değerlendirildi. Üretici ve tüketim kooperatiflerinin iş birliğinin, 2020 yılı üretim sezonunda hayata geçmesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. Kooperatiflerin el birliğiyle başlanacak çalışmada üretici ve tüketici arasındaki bağın güçlendirilerek, “Yerelde üret, yerelde tüket” kavramının vurgulanması kararlaştırıldı.

Tepebaşı İlçesinde Düve yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi eğitim sorumlusu Veteriner Hekimi Yücel Ekici de eğitim çalışmaları hakkında kurula bilgi verdi ve çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü, uygulamalara da başlandığını dile getirdi. Ekici ayrıca projesinin ana temasının üretim maliyetlerinin azaltılarak, süt üretimin artırılması olduğunu belirtti.