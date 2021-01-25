Tepebaşı Kurs Merkezi’nde yeniden yüz yüze eğitim

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tepebaşı Kurs Merkezi’nde yüz yüze eğitimin yeniden başladığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karar kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerinin özel izinle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları açıklandı. Bu kapsamada Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi de Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemiyle devam ettirdiği dersleri yüz yüze eğitime geçerek sürdürmeye başladı. Hazır Bulunuşluk Sınavı’nda başarı gösteren 100 öğrenci maske, mesafe ve temizlik kuralları sıkı bir şekilde uygulanarak kurs merkezine alındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milli Eğitim Bakanlığımız, YKS ve LGS’ye hazırlanmak için kurs merkezlerine giden gençlerimizin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklarını, kurs merkezlerinin de maske ve mesafe kuralları uygulanarak yüz yüze eğitime geçebileceğini açıkladı. Biz de bu kapsamda Hazır Bulunuşluk Sınavı’nda başarı gösteren 100 öğrencimizle Tepebaşı Kurs Merkezi’nde yeniden yüz yüze eğitime başladık” dedi.

“Keçiören’de eğitime engel yok”

Başkan Altınok pandeminin Tepebaşı Kurs Merkezi’ndeki eğitimler için engel teşkil etmediğinin altını çizerek, “Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de gençlerimize hizmet veren kurs merkezimizdeki eğitimlerimizi korona virüs tedbirlerini ve Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı kararları uygulayarak gerek yüz yüze gerekse online olarak sürdürüyoruz. Öğrenci ve velilerimizin fedakârca yaklaşımı, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretleri ile pandeminin Keçiören’de eğitime engel olmadığını bir kez daha gördük” değerlendirmesinde bulundu.

