YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı personel ve eğitmenlerine “toplumsal cinsiyet” eğitimi

Tepebaşı personel ve eğitmenlerine “toplumsal cinsiyet” eğitimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.01.2021 16:21 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi personeli ve eğitmenlerine yönelik “Toplumsal Cinsiyet” eğitimi düzenlendi.Tepebaşı Belediyesi’nin eğitim programları, zoom platformu üzerinden online olarak devam ediyor.

Tepebaşı personel ve eğitmenlerine “toplumsal cinsiyet” eğitimi

Tepebaşı Belediyesi personeli ve eğitmenlerine yönelik “Toplumsal Cinsiyet” eğitimi düzenlendi.
Tepebaşı Belediyesi’nin eğitim programları, zoom platformu üzerinden online olarak devam ediyor. Son olarak belediyenin uzman psikologları tarafından belediye personeline ve belediye bünyesindeki eğitmenlere yönelik “Toplumsal Cinsiyet” eğitimi verildi. Eğitimde; biyolojik cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, dilimizdeki söylemleri, ders kitapları gibi başlıklar altında toplumsal cinsiyet konusu hakkında katılımcılara çeşitli örneklerle bilgiler aktarıldı.
Toplumsal cinsiyet temelli şiddet türlerine de değinilen eğitim, katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Tepebaşı personel ve eğitmenlerine “toplumsal cinsiyet” eğitimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:09
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:20

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Aşık Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
070120211830080120210830nobetci
Aşık Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
070120211830080120210830nobetci
Aşık Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
070120211830080120210830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.