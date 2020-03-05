Tepebaşı yüzmeye ışık oluyor

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezinden, 2019 yılı içinde 25 bin 314 vatandaş yararlandı.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nden 2019 yılında toplam 25 bin 314 kişi yararlanırken, merkez özel bireylerin de vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Merkezde 2020 yılı Ocak-Mart dönemi zihinsel ve bedensel engelli kullanıcı sayısı 93’e ulaştı. Elde ettikleri dereceler ile Eskişehir’i başarı ile temsil eden özel sporcular Göktan Işın ve Serhat Emir Güngör de Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirdikleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Merkezde yüzme antrenmanlarına devam eden özel sporcular, Su Sporları Merkezi’nde spor yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirtiyor.

“Yüzmeyi çok seviyorum”

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 17-19 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonası’nda birçok derece elde ederek, Türkiye şampiyonasında Eskişehir’i temsil etmeye de hak kazanan Göktan Işın, “Burada spor yapmaya devam ediyorum, Milli Takım’a da girdim. Birçok yarışmaya katıldım ve iyi dereceler aldım. Çok çalışıyorum. Buradaki ortamı ve yüzmeyi çok seviyorum. Ahmet Ataç beni çok seviyor, gurur duyuyor. Ben de onu çok seviyorum. O mutlu olsun diye çok çalışıyorum” dedi.