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Tepebaşı yüzmeye ışık oluyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.03.2020 15:45 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezinden, 2019 yılı içinde 25 bin 314 vatandaş yararlandı.Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nden 2019 yılında toplam 25 bin 314 kişi yararlanırken, merkez özel bireylerin de vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Tepebaşı yüzmeye ışık oluyor

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezinden, 2019 yılı içinde 25 bin 314 vatandaş yararlandı.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nden 2019 yılında toplam 25 bin 314 kişi yararlanırken, merkez özel bireylerin de vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Merkezde 2020 yılı Ocak-Mart dönemi zihinsel ve bedensel engelli kullanıcı sayısı 93’e ulaştı. Elde ettikleri dereceler ile Eskişehir’i başarı ile temsil eden özel sporcular Göktan Işın ve Serhat Emir Güngör de Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirdikleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Merkezde yüzme antrenmanlarına devam eden özel sporcular, Su Sporları Merkezi’nde spor yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirtiyor.

“Yüzmeyi çok seviyorum”
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 17-19 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular 1. Bölge Yüzme Şampiyonası’nda birçok derece elde ederek, Türkiye şampiyonasında Eskişehir’i temsil etmeye de hak kazanan Göktan Işın, “Burada spor yapmaya devam ediyorum, Milli Takım’a da girdim. Birçok yarışmaya katıldım ve iyi dereceler aldım. Çok çalışıyorum. Buradaki ortamı ve yüzmeyi çok seviyorum. Ahmet Ataç beni çok seviyor, gurur duyuyor. Ben de onu çok seviyorum. O mutlu olsun diye çok çalışıyorum” dedi.

“Hiç ayrılmak istemiyorum”
Bir diğer özel sporcu Serhat Emir Güngör de Su Sporları Merkezi’nde spor yapmaktan duyduğu mutluluğu, “Burayı çok seviyorum, hocalarımı çok seviyorum. Burada yüzmek çok güzel, geldiğimde hiç ayrılmak istemiyorum. Tüm arkadaşlarımı buraya davet ediyorum, burada yüzmek çok güzel” sözleri ile ifade etti.

“Ahmet Ataç çocuklarımıza sahip çıkıyor”
Özel sporcu Göktan Işın’ın babası Ramiz Işın ise merkezin özel bireyler ve aileleri için büyük bir imkan olduğuna dikkat çekerek, “Göktan’ı, sosyal olarak gelişmesi ve topluma karışabilmesi için yüzme sporuna yönlendirdik. Böyle bir tesisin varlığı bizim için çok büyük avantaj. Sayın Başkanımız Ahmet Ataç, özel çocuklarımıza her zaman sahip çıkıyor, çok teşekkür ediyorum. Bu tesisin bizleri kucaklaması, burada sunulan imkanlar mutluluk verici. Örnek teşkil eden bir yer. Tüm özel çocuk sahibi anne ve babalara bunu tavsiye ediyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz fakat çocuklarımızı eve kapatmamalıyız” dedi.

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Berhan Eczanesi
Odunpazari
İksir Eczanesi
Odunpazari
Ezgim Eczanesi
Tepebasi
Mabel Eczanesi
Tepebasi
Yenilmez Eczanesi
Odunpazari
Deliklitaş Eczanesi
Odunpazari
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