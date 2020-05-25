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Tepebaşı’nda bayram mesaisi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.05.2020 16:34 | Son Güncelleme

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları Ramazan Bayramı’nda da sürdürüyor.Ramazan Bayramı’nda da çalışmalarını sürdüren ekipler, mahallelerde gerçekleştirilen temizlik, ilaçlama ve sokak hayvanlarının beslemesini sürdürüyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları Ramazan Bayramı’nda da sürdürüyor.
Ramazan Bayramı’nda da çalışmalarını sürdüren ekipler, mahallelerde gerçekleştirilen temizlik, ilaçlama ve sokak hayvanlarının beslemesini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda sokaklar ve kaldırımlar, yaya ekipler ve temizlik araçları tarafından özenle temizleniyor. Kent genelindeki caddelerde de nöbetçi ekipler tarafından gün boyunca çalışmalar devam ettiriliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilaçlama ve sokak hayvanlarının beslenmesi çalışmaları da hız kesmiyor.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Eskişehir Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Aydoğdu Eczanesi
Tepebasi
Atasoy Eczanesi
Odunpazari
Batmaz Eczanesi
Tepebasi
Özabaklı Eczanesi
Odunpazari
Özden Eczanesi
Odunpazari
Tuğçe Eczanesi
Odunpazari
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