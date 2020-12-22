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Tepebaşı’nda çocuklar ’Youtube’da buluşuyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.12.2020 16:17 | Son Güncelleme

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin ’Youtube’ üzerinden yayınlanan okul öncesi eğitimleri, çocukların beğenisini topluyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin ’Youtube’ üzerinden yayınlanan okul öncesi eğitimleri, çocukların beğenisini topluyor. Videolar özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi ve beğeni görüyor.
Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için her yıl düzenlediği okul öncesi eğitimlerini bu sene korona virüs dolayısıyla online olarak gerçekleştiriyor. Eğitim çalışmaları ise bu yıl korona virüs önlemleri çerçevesinde sanal ortamda gerçekleştiriliyor. Çocukların gelişimine katkı sağlamak adına düzenlenen eğitici etkinlikler, Tepebaşı Belediyesi’nin Youtube hesabı üzerinden yayınlanıyor. Eğitimler arasında 3-4 yaşındaki çocuklar için oyun grubu, 6 yaş üzeri çocuklar için sihirli deneyler ve resim, 7 yaş üzeri çocuklar için satranç ile jimnastik, yoga yer alıyor. Videolarda uzman eğitmenler tarafından çocukların beceri ve zeka gelişimine katkı sağlayacak metotlar eşliğinde içerikler sunuluyor. Online Çocuk Atölyeleri eğitimlerinin yer aldığı videolar, çocuklardan bolca izlenme, beğeni ve yorum alıyor. Videolar, Tepebaşı Belediyesi’nin Youtube hesabı ’tepebasibld’ kanalından izlenebiliyor.

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