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Tepebaşı’nda haşere ile mücadele çalışmaları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.04.2020 14:50 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken, bir yandan da kent merkezi ve kırsalda haşere ile mücadele ediyor.Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde hız kesmeden devam ediyor.Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken, bir yandan da kent merkezi ve kırsalda haşere ile mücadele ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde hız kesmeden devam ediyor.
Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Ekipler, özellikle hayvancılık yapılan yerlerde, gübrelikler ve sineklerin üreyebileceği sulak alanların bulunduğu mevkilerde planlanan program dahilinde ilaçlama yapıyor. Ayrıca ekipler, binaların bodrum katları, su birikintileri ve metruk binalarda da ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve son teknoloji araçlar kullanılıyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, halk sağlığı açısından kritik öneme sahip olan ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak süreceğini belirtirken, vatandaşların ilaçlama konusundaki istek ve şikayetlerini Mavi Masa’nın 444 44 26 numaralı telefonunu arayarak iletebileceklerini bildirdi.

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