YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı’nda ilaçlama çalışmaları sürüyor

Tepebaşı’nda ilaçlama çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.09.2020 15:09 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi haşereyle mücadele kapsamında mahallelerde gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün larvasit ve uçkun (sinek türleri) ilaçlamaları tüm bölgede sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi haşereyle mücadele kapsamında mahallelerde gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün larvasit ve uçkun (sinek türleri) ilaçlamaları tüm bölgede sürüyor. Sivrisinek, ergin, karasinek, larva ve diğer zararlı haşere gruplarıyla titizlikle mücadele eden ekipler, Tepebaşı ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri çalışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar kullanıldığını ifade ediyor. Teknik donanımlı araçlar ile çalışan deneyimli belediye personelinin, gün içinde ve gece saatlerinde düzenli olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarıyla memnuniyetlerini dile getiren Tepebaşı sakinleri ise, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:27
Yatsı
20:48
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu
Alpu Kaymakamı Öznay’ın makam aracı şehit evladının makam aracı oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.