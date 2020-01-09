YURTHABER
  4. Tepebaşı’nda karla mücadele 7/24 sürüyor

Tepebaşı’nda karla mücadele 7/24 sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte mahallelerde gerçekleştirdiği küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte mahallelerde gerçekleştirdiği küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 7/24 görev başında olan ekipler, ilçe merkezi ile birlikte kırsal mahallelerin tamamında hummalı bir çalışma yürütüyor.
Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kar-buz küreme ve tuzlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Üç vardiya halinde 7/24 çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe merkezindeki tüm mahallelerde tuzlama ve kar-buz küreme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına sürdürülen çalışmalar kapsamında karlar kürenirken, kaldırımlarda oluşan buzlar da kırılarak ulaşıma elverişli hale getiriliyor.
Kırsal mahallelerde yoğun çalışma
Ekipler ayrıca kırsal mahallelerde de kar küreme çalışması yapıyor. Son olarak Mollaoğlu, Çanakkıran, Musaözü, Kızılinler, Karaçobanpınarı, Yarımca, Tandır, Sulukaraağaç, Alınca, Tekeciler, Atalantekke, Behçetiye, Avlamış, Buldukpınarı, Hekimdağ, Bozdağ, Karadere, Bektaşpınarı, Eğriöz, Uludere, Yusuflar, Yeni Akçayır, Aşağı Kartal ve Yukarı Kartal mahallelerinde kar küreme çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerdeki okul yolları ve okul bahçelerinde de kar küreme çalışması yapılıyor.
Vatandaşlar, mahallelerinde gerçekleştirilen kar ve buz temizleme çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ederken; Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de kar ile mücadele çalışmalarının 3 vardiya ile 7/24 devam edeceğini belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
EGES ile Odunpazarı Belediyesi personeli arasında dostluk maçıEGES ile Odunpazarı Belediyesi personeli arasında dostluk maçı
Çifteler’de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavıÇifteler’de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Eskişehir Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:10
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Aksoy Eczanesi
Odunpazari
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Evrim Eczanesi
Odunpazari
Işıklar Eczanesi
Tepebasi
Serap Eczanesi
Odunpazari
Vitamin Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Rektör Çomaklı Baba Parası filminin galasında

Rektör Çomaklı Baba Parası filminin galasında

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

Asırlık Çini Sanatı Genç Girişimcilerin Elinde Hayat Buluyor

Asırlık Çini Sanatı Genç Girişimcilerin Elinde Hayat Buluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.