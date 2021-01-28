YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı’nda karla mücadele çalışmaları başladı

Tepebaşı’nda karla mücadele çalışmaları başladı

28.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte çalışmalarına hız verdi.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte çalışmalarına hız verdi. 3 vardiya halinde 7/24 mesai yapan ekipler, küreme ve tuzlama yapmaya aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler özellikle kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına çalışma gerçekleştiriyor. Merkez ve kırsal mahalle sakini vatandaşlar, kar ve buz ile mücadele çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise çalışmaların aralıksız olarak süreceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:16
İkindi
15:55
Akşam
18:19
Yatsı
19:40

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Aslan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
280120211830290120210830nobetci
Aslan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
280120211830290120210830nobetci
Aslan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
280120211830290120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Sattığı aracın plakasını kullanmak isterken yakalandı

Sattığı aracın plakasını kullanmak isterken yakalandı

Otel sahibi ile müşteri arasında bıçaklı kavga çıktı

Otel sahibi ile müşteri arasında bıçaklı kavga çıktı

Sivrihisar’daki sağlık kuruluşlarına inceleme ziyareti

Sivrihisar’daki sağlık kuruluşlarına inceleme ziyareti

Başkan Ataç, Erken Çocukluk Eğitim Merkezi inşaatını yerinde inceledi

Başkan Ataç, Erken Çocukluk Eğitim Merkezi inşaatını yerinde inceledi

Odunpazarı’nda 3 noktaya mobil atık getirme merkezi

Odunpazarı’nda 3 noktaya mobil atık getirme merkezi

Tambova’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret

Tambova’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.