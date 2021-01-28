Tepebaşı’nda karla mücadele çalışmaları başladı

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte çalışmalarına hız verdi. 3 vardiya halinde 7/24 mesai yapan ekipler, küreme ve tuzlama yapmaya aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler özellikle kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına çalışma gerçekleştiriyor. Merkez ve kırsal mahalle sakini vatandaşlar, kar ve buz ile mücadele çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise çalışmaların aralıksız olarak süreceğini ifade etti.

