YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı’nda kurban kesim alanı belirlendi

Tepebaşı’nda kurban kesim alanı belirlendi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.07.2020 16:56 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Kurban Bayramı’nda hizmet verecek olan kurban kesim alanının Çamlıca Kapalı Pazar Yeri olarak belirlendiğini duyurdu.Tepebaşı Belediyesi her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz ve huzur içinde kesebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı’nda kurban kesim alanı belirlendi

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Kurban Bayramı’nda hizmet verecek olan kurban kesim alanının Çamlıca Kapalı Pazar Yeri olarak belirlendiğini duyurdu.
Tepebaşı Belediyesi her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz ve huzur içinde kesebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde kesebilmeleri için Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıkların ücretsiz kesim hizmeti sunulacak olan alanda kesim işlemleri saat 08.00 itibari ile başlayacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar yerinde belediye tarafından yapılacak hazırlıklar ve alınacak tedbirler ile hijyenik bir kesim alanı oluşturulacağı bilgisini verdi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Eskişehirliler, koronavirüs tedbirlerinin de uygulandığı kesim alanından, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yararlanabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:42
Öğle
13:09
İkindi
17:04
Akşam
20:27
Yatsı
22:05

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Başak Eczanesi
Odunpazari
Özabaklı Eczanesi
Odunpazari
Pınar Eczanesi
Tepebasi
Cansu Uludağ Eczanesi
Odunpazari
Polen Eczanesi
Odunpazari
Seylap Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.