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Tepebaşı’nda sinek türleri ile mücadele çalışmaları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi sinek türlerine karşı yaptığı ilaçlama çalışmalarına kentteki tüm mahallelerde devam ediyor.Teknik donanımlı araçlar ve tecrübeli personel ile gece-gündüz devam eden çalışmalarda, DSÖ ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılıyor.

Tepebaşı Belediyesi sinek türlerine karşı yaptığı ilaçlama çalışmalarına kentteki tüm mahallelerde devam ediyor.
Teknik donanımlı araçlar ve tecrübeli personel ile gece-gündüz devam eden çalışmalarda, DSÖ ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün larvasit ve uçkun (sinek türleri) ilaçlamaları tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması yapılıyor. Teknik donanımlı araçlar ile çalışan deneyimli belediye personeli, gün içi ile birlikte gece saatlerinde de ilaçlama gerçekleştiriliyor. Tepebaşı ilçe sınırlarındaki merkez ve kırsal mahallelerde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar kullanıldığını ifade ediyor.

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