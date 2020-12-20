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Tepebaşı’nda tarih konuşmaları devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.12.2020 13:02 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 10’uncusu, “Osmanlı ve Türkiye’de Yılbaşı Kutlamaları” söyleşisi ile online olarak devam edecek.Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen etkinliğin onuncusu koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşecek.

Tepebaşı’nda tarih konuşmaları devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 10’uncusu, “Osmanlı ve Türkiye’de Yılbaşı Kutlamaları” söyleşisi ile online olarak devam edecek.
Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen etkinliğin onuncusu koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşecek. “Osmanlı ve Türkiye’de Yılbaşı Kutlamaları” başlıklı Tarih Konuşmaları’nın moderatörü Prof. Dr. Nadir Suğur, konuğu ise Gökhan Akçura olacak. Söyleşiye katılmak isteyen tarih severler, etkinliğin QR kodunu ya da “tepebasi.bel.tr/etkinlikler.asp” sayfasında bulunan linki kullanabilecek. Etkinlik, Tepebaşı Belediyesi’nin Youtube hesabı “tepebasibld” kanalından da canlı olarak yayınlanacak.
Söyleşi, 24 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleşecek. Vatandaşlar kayıt için ad, soyadı ve telefon bilgilerini ise kultur@tepebasi.bel.tr adresine e-posta yoluyla iletebilecek.

Tepebaşı’nda tarih konuşmaları devam ediyor

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