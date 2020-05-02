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Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.Yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre boyunca görev yapmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre boyunca görev yapmaya devam ediyor. Ekipler; Batıkent, Çamlıca, Ertuğrulgazi ve Sazova mahallelerinin ardından bugün de Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik yaptı. Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belirlenen program çerçevesinde çalışmaların süreceğini bildirdi.

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