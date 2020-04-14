YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.04.2020 15:44 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, kentte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, kentte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler mahalle mahalle yaptığı çalışmalarda, yolları ve kaldırımları titizlik ile temizliyor.
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Çalışmalar çerçevesinde yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanıyor; süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde ilçe genelindeki mahallelerde çalışmalarına devam ederken, muhtarlar da gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri adına duyduklarını memnuniyeti dile getiriyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de temizlik çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı’nın Korona virüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik maddelerinin tercih edildiğini belirtiyor.

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Kırşehir'den çaldıkları kepçeyi İstanbul'da yurt dışına satmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'den çaldıkları kepçeyi İstanbul'da yurt dışına satmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Vefa’da kentsel dönüşüm yıkımları başladı

Vefa’da kentsel dönüşüm yıkımları başladı

Tavşanlı’da uyuşturucuya geçit yok

Tavşanlı’da uyuşturucuya geçit yok

Eskişehir Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:15
Öğle
13:03
İkindi
16:45
Akşam
19:42
Yatsı
21:05

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Alper Eczanesi
Tepebasi
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Ercan Eczanesi
Tepebasi
Hava Eczanesi
Odunpazari
İdil Eczanesi
Odunpazari
Serap Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.