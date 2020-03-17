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Tepebaşı’nda temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Öte yandan ilaçlama ekipleri de ilçedeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahalle sakini vatandaşların temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Belirlenen program çerçevesinde mahalle mahalle çalışma yapan ekipler, Fevzi Çakmak, Fatih, Kumlubel, Ömerağa, Zafer, Sazova, Karabayır Mevkii, Bahçelievler, ve Gülllük Mahallelerinde detaylı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mahallelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik maddelerinin kullanılıyor. Yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanıp süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Ekipler, boş arsalarda da temizlik çalışması yaparak, sağlıksız ve kirli görüntüler oluşmasının önüne geçiyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, program dahilinde ilçenin diğer mahallelerinde de çalışmalarına devam ederken, mahalle muhtarları da gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri adına Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.
İlaçlama çalışmaları tam gaz sürüyor
Öte yandan Tepebaşı Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı ilaçlama çalışmalarına da aralıksız şekilde devam ediyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki kamusal alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması sürdürüyor. Yetkililer, “Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılmaktadır. İlçe sınırları içindeki dezenfeksiyon ilaçlama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir” açıklamasında bulundu.

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