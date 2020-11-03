YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı’nda üst yapı çalışmaları sürüyor

Tepebaşı’nda üst yapı çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.11.2020 15:52 | Son Güncelleme

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarında fen işleri müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki yol ve kaldırımlarda eş zamanlı olarak yapım onarım çalışması yapıyor.Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarında fen işleri müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki yol ve kaldırımlarda eş zamanlı olarak yapım onarım çalışması yapıyor.
Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışan ekipler asfalt çalışmalarına; Yeşiltepe Mahallesi Sınırboyu Sokak, Çamlıca Mahallesi İnan, Yılmazay, Döğer, Pazar, Erkaya ve Eke Sokak’ta devam ediyor.
Ekiplerin kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise 20’ye yakın cadde ve sokak bulunuyor. Üst yapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Yeşiltepe, Sazova, Aşağı Söğütönü, Gündüzler, Çamlıca, Satılmışoğlu, Eğriöz mahallelerinde devam ediyor. Mahalle sakinleri üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üst yapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğin belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
12:47
İkindi
15:35
Akşam
18:01
Yatsı
19:20
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Dükkan alarmına takılan hırsız gözaltına alındı
Dükkan alarmına takılan hırsız gözaltına alındı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
“Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
“Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
Odunpazarı’ndan cadde kesişimine Atatürk silueti
Odunpazarı’ndan cadde kesişimine Atatürk silueti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.