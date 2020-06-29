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Tepebaşı’nda üstyapı çalışmaları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkez ve kırsal mahallerde gerçekleştirilen yol ve kaldırım iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkez ve kırsal mahallerde gerçekleştirilen yol ve kaldırım iyileştirme çalışmaları sürüyor. Ekiplerin eş zamanlı olarak birçok noktada yaptığı çalışmalar kapsamında; Yenibağlar Mahallesi Bolay Sokak, Ertuğrulgazi Mahallesi Ayşen Sokak, Hayriye Mahallesi Tınaztepe Sokak, Sazova Mahallesi Ak Sokak ve Medeniyet Sokak’ta asfalt yama çalışması sürüyor. Ekiplerin kilit taş ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Batıkent Mahallesi Ateş Sokak, Esentepe Mahallesi Yüce Sokak, Zafer Mahallesi Akarbaşı Sokak, Sütlüce Mahallesi Gencer Sokak, Güllük Mahallesi Basay Sokak bulunuyor. Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Alınca, Satılmış, Sakintepe, Yenibağlar Mahallesi’nde çalışıyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtiyor.

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