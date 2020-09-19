Tepebaşında üstyapı çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi yaz sezonu çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki yol ve kaldırımlarda, yapım-onarım çalışması gerçekleştiriyor. Tepebaşı Belediyesi, yaz sezonu çalışmaları kapsamında ilçede gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde mesai yapan ekipler; Batıkent Mahallesi Kumluca, Cebeci ve Atilla İlhan Sokak, Tunalı Mahallesi Pehlivanlar Sokak, Ömerağa Mahallesi Ova Sokak, Çamlıca Mahallesi Hayat ve Ayyıldız Sokak, Şirintepe Mahallesi Barış, Çavuşzade ve Kolej Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Sınırboyu Sokak, Kumlubel Mahallesi Keskin, Tanrıverdi ve Yavuz Sokak’ta asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları ise Danişment, Sazova, Karagözler, Batıkent, Aşağı Söğütönü ve Şirintepe Mahallelerinde sürdürülüyor.

