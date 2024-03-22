Tepebaşı’nda Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri

Deneyimli vatandaşlar, oyunlarla el becerilerini geliştirirken Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen müzik konseri ve tiyatro gösterisiyle keyifli bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi, deneyimli vatandaşlar için etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri için moral etkinlikleri düzenlendi.

EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİLER

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda 31 deneyimli vatandaşın katıldığı etkinlikte deneyimli vatandaşlar için el ve ayak becerisi ile dikkate dayalı keyifli oyunlar oynatıldı.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Hafta kapsamında ayrıca Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen etkinlikte de yaşça deneyimli vatandaşlar, gençler ile bir araya geldi. 29 Ekim Gençlik Merkezi’ndeki buluşmada gençler ile deneyimli vatandaşlar şarkılar, türküler söyledi. Ardından yöresel oyunların yanı sıra tiyatro gösterisi ile keyifli anlar yaşandı.

Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri de memnuniyetlerini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

