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Tepebaşı’nda yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışan ekipler Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak, Fevziçakmak Mahallesi Çiftçioğlu, Temizsoy, Uzun Nehir ve Aktaşlar Sokak, Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak’ta asfalt çalışması yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışan ekipler Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak, Fevziçakmak Mahallesi Çiftçioğlu, Temizsoy, Uzun Nehir ve Aktaşlar Sokak, Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak’ta asfalt çalışması yapıyor. Kaldırım, tretuvar ve bordür çalışmaları ise Batıkent Mahallesi Gülensu ve Altıpınar Sokak, Zafer Mahallesi Derman Caddesi, Hoşnudiye Mahallesi 732. Sokak, Çamlıca Mahallesi Şenyuva Sokak ve Orta Camii önü, Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak’ta devam ediyor.
Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları ise Musaözü, Yusuflar, Takmak, Kızılinler, Şirintepe ve Şeker Mahallesi’nde sürüyor. Öte yandan Aşağı Söğütönü Mahallesi’ndeki yeni yol açma çalışmaları da hızla gerçekleştiriliyor. Batıkent ve Fevziçakmak mahallelerinde okul önlerinde gerçekleştirilen hız önleyici set yapımları da devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, belirlenen program çerçevesinde üstyapı çalışmalarının süreceğini belirtiyor.

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