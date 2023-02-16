Tepebaşı’ndan ‘bir çuval yem benden’ kampanyası

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde, tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunların masaya yatırılması ve üreticilerin sıkıntılarına çözüm bulunabilmesi amacıyla oluşturulan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler ve yönetimi, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Tepebaşı Belediyesi iş birliği ile başlatılan yem kampanyası hakkında bilgi verdi. Kızılinler, “Ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu olarak Tepebaşı Belediyesi iş birliği ile yem kampanyası başlattık. ‘Bir Çuval Yem Benden’ sloganıyla deprem bölgesindeki hayvancılıkla uğraşan üreticiler için yem bağışı kampanyası düzenledik. Kampanyaya desteklerinden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkür ederiz” dedi.

"BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ"

Başkan Ataç ise, “Büyük bir deprem felaketi yaşadık ve yaralarımız çok büyük. Böyle bir günde bütün yurttaşlar birbirine destek vermeli. Birbirimizin yaralarını dayanışma ile sarmalıyız. Kırsal Kalkınma Kurulu ile başlattığımız kampanya çerçevesinde de deprem bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize bir nebze de olsa can suyu olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

4 NOKTAYA TESLİM EDİLEBİLİYOR

Kampanya çerçevesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine yem bağışında bulunmak isteyenler, Çukurhisar Ek Hizmet Binası, Gündüzler Ek Hizmet Binası, Muttalip Ek Hizmet Binası ve Sakintepe Soğuk Hava Deposu’na teslim edebiliyor. .



