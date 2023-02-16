YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı’ndan ‘bir çuval yem benden’ kampanyası

Tepebaşı’ndan ‘bir çuval yem benden’ kampanyası

16.02.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tepebaşı Belediyesi iş birliği ile Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu deprem bölgesindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek amaçlı ‘Bir Çuval Yem Benden’ sloganı ile yem bağışı kampanyası başlatıldı.

Tepebaşı’ndan ‘bir çuval yem benden’ kampanyası

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde, tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunların masaya yatırılması ve üreticilerin sıkıntılarına çözüm bulunabilmesi amacıyla oluşturulan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler ve yönetimi, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Tepebaşı Belediyesi iş birliği ile başlatılan yem kampanyası hakkında bilgi verdi. Kızılinler, “Ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu olarak Tepebaşı Belediyesi iş birliği ile yem kampanyası başlattık. ‘Bir Çuval Yem Benden’ sloganıyla deprem bölgesindeki hayvancılıkla uğraşan üreticiler için yem bağışı kampanyası düzenledik. Kampanyaya desteklerinden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkür ederiz” dedi.

"BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ"

Başkan Ataç ise, “Büyük bir deprem felaketi yaşadık ve yaralarımız çok büyük. Böyle bir günde bütün yurttaşlar birbirine destek vermeli. Birbirimizin yaralarını dayanışma ile sarmalıyız. Kırsal Kalkınma Kurulu ile başlattığımız kampanya çerçevesinde de deprem bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize bir nebze de olsa can suyu olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

4 NOKTAYA TESLİM EDİLEBİLİYOR

Kampanya çerçevesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine yem bağışında bulunmak isteyenler, Çukurhisar Ek Hizmet Binası, Gündüzler Ek Hizmet Binası, Muttalip Ek Hizmet Binası ve Sakintepe Soğuk Hava Deposu’na teslim edebiliyor. .


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soğuk havaya rağmen kan bağışı kuyruğu devam ediyorSoğuk havaya rağmen kan bağışı kuyruğu devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
tepebaşı belediyesi

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Şubat Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:42
Öğle
13:17
İkindi
16:14
Akşam
18:42
Yatsı
20:00
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.