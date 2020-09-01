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Tepebaşı’ndan çift ve aile danışmanlığı hizmeti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.09.2020 16:32 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, çiftler ve ailelere yönelik uzman danışmanlık hizmeti sunuyor.

Tepebaşı’ndan çift ve aile danışmanlığı hizmeti

Tepebaşı Belediyesi, çiftler ve ailelere yönelik uzman danışmanlık hizmeti sunuyor. Ücretsiz sunulan hizmetten vatandaşlar yüz yüze ya da online olarak yararlanabiliyor.
Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlara danışmanlık konusunda destek olmaya devam ediyor. Belediye bünyesindeki psikologlar tarafından sağlanan çift ve aile danışmanlığı ile de ilişkileri açısından problem yaşayan insanlara evlilik öncesi, evlilik, ayrılık ve boşanma süreçlerinde destek sağlanması hedefliyor. Ayrıca çiftlerin ve ailelerin problemlerinin çözümünde, çiftlerin ya da aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Çift ve aile danışmanlığını kapsayan konular arasında; evliliğe hazırlık, boşanma ve boşanma sonrası psikolojik destek, boşanma süreci ve çocuk, yeniden evlenen çiftler, iletişim güçlükleri, ilişki çatışmaları, kronikleşmiş ilişki sorunları, uyum ve güven sorunları, çiftlerin ailelerinden kaynaklanan sorunlar gibi başlıklar yer alıyor.
Vatandaşlar ayrıca kıskançlık, sadakatsizlik, cinsellik, evdeki sorumluluk ve görevler, hamilelik, çocuk yetiştirme konuları, çocuk ya da ergende gelişen uyum sorunları ya da davranış değişiklikleri, zorlayıcı ve ağır yaşam olayları, kayıp, hastalık, ölüm, iflas gibi konularda da Tepebaşı Belediyesi uzmanlarına danışabiliyor. Çift ve aile danışmanlığı hizmeti hafta içi her gün mesai saatleri içinde, vatandaşların kendi tercihine göre yüz yüze ya da online olarak zoom platformu üzerinden yapılabiliyor.

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