YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı’ndan duyarlılık örneği

Tepebaşı’ndan duyarlılık örneği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.03.2020 16:10 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi personeli, Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi göstererek duyarlılık örneği sergiledi.Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kızılay yetkililerinin ortak çalışması ile belediye personeli kan ve kök hücre bağışında bulunarak Kızılay’a destek verdi.

Tepebaşı’ndan duyarlılık örneği

Tepebaşı Belediyesi personeli, Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi göstererek duyarlılık örneği sergiledi.
Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kızılay yetkililerinin ortak çalışması ile belediye personeli kan ve kök hücre bağışında bulunarak Kızılay’a destek verdi. Belediye personeli, hizmet binasında düzenlenen kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kızılay’ın uzman personeli eşliğinde kan veren belediye çalışanları, herkesin kan bağışı kampanyalarına destek olması gerektiğini ifade etti.

Tepebaşı’ndan duyarlılık örneği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

İdlib şehitleri İncesu’da anıldı

İdlib şehitleri İncesu’da anıldı

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
13:14
İkindi
16:27
Akşam
19:02
Yatsı
20:19

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Ay Eczanesi
Tepebasi
Duygu Eczanesi
Odunpazari
Gönenç Eczanesi
Odunpazari
İnan Eczanesi
Tepebasi
Adalar Eczanesi
Odunpazari
Selen Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Satranç alzheimerdan koruyor

Satranç alzheimerdan koruyor

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.