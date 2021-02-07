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  4. Tepebaşı’ndan kişiye özel şifreli çok işlevli deprem dolabı

Tepebaşı’ndan kişiye özel şifreli çok işlevli deprem dolabı

07.02.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediyesi tarafından Batıkent’te pilot uygulaması başlatılan proje ile 850 vatandaşa şifreli dolap tahsis edildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Batıkent’te pilot uygulaması başlatılan proje ile 850 vatandaşa şifreli dolap tahsis edildi. İlk yardım ve arama kurtarma malzemelerinin yer aldığı dolaplar kümesinde güneş panelinden beslenen modem de bulunacak.
Tepebaşı Belediyesi, kentte yeni bir projeyi hayata geçirmek üzere harekete geçti. Dünyada bir ilk olacak proje ile pilot bölge olarak belirlenen Batıkent Mahallesi’nde test aşaması başlatılan uygulamada, mahalleye yerleştirilmeye başlanan ve her kişiye iki adet ayrılan dolapların birçok faydalı işlevi olacak. İlk olarak 850 mahalle sakinine ücretsiz tahsis edilen şifreli dolapların bir tanesi afet toplanma alanlarında yer alacak ve deprem dolabı olarak kullanılacak. İkinci dolaplar ise hem kargo hem de geri dönüşüme katkı sağlamak için kullanılabilecek. Kurulumu devam eden dolaplar yakında mahalle sakinleri tarafından kullanılabilir hale gelecek.
Proje hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Halkımızın yaşamını kolaylaştıracak, sosyal alanda vatandaşlarımıza katkı sağlayacak bazı fikirlerin uygulanması ve yararının tespit edilmesi büyük önem taşıyor. Bu sebeple girişimciler ve belediyeler ortaklaşa pilot çalışmalar yürütüyorlar. Avrupa Yaşayan Laboratuvar Ağı’nın (Living Lab) Türkiye’deki ilk üyelerinden biri olan belediyemiz de bu deneysel iş geliştirme modelleri için şirketlerle birlikte çalışıyor. Bu iş birlikleri sayesinde de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak birçok proje ve uygulama gelişme şansı buluyor. Bu projede iş birliği yaptığımız AGT Kurye’nin de projede ilk olarak Tepebaşı’nı tercih etmesinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Pek çok özelliği var”
Dolap Projesi’nin başka önemli faydaları da bulunuyor. Dolap kümelerinin üzerindeki kameralar ile sokakların güvenliği gece-gündüz artırılmış olacak. Her kümenin en altında belediyeye ait büyük bir ‘ilk yardım ve arama kurtarma’ dolabı yer alacak. Deprem sırasında elektrikler kesileceğinden dolap kümesinde yer alan ve güneş panelinden beslenen modem, vatandaşların internet kullanımına açılacak. Bazı kümelerde cep telefonlarını şarj etme imkanı da olacak. Yine bazılarında taksi çağırma butonları bulunacak. Diğer kentlere ve ülkelere örnek olması beklenen projede dolapların yerleşimleri tamamlanıyor ve yakın zamanda kullanıma açılacak. Yaklaşık 3 ay süreyle test kullanımı gerçekleşecek. Test sürecinin sona ermesi ile Dolap Projesi’nin kent geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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