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  4. Tepebaşı’nın geri dönüşüm çalışmaları anlatıldı

Tepebaşı’nın geri dönüşüm çalışmaları anlatıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi yetkilileri, Karşıyaka Belediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Atık Değerdir” sempozyumuna konuk oldu.Tepebaşı Belediyesi, uyguladığı sürdürülebilirlik çalışmalarına aralıksız biçimde devam ederken, bu çalışmalar ile örnek olmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi yetkilileri, Karşıyaka Belediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Atık Değerdir” sempozyumuna konuk oldu.
Tepebaşı Belediyesi, uyguladığı sürdürülebilirlik çalışmalarına aralıksız biçimde devam ederken, bu çalışmalar ile örnek olmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Merkezi yetkilileri, 15-16 Ocak tarihlerinde İzmir’de düzenlenen ve atıkların ayrıştırılarak toplanması başta olmak üzere çevre konularının ele alındığı “Atık Değerdir” sempozyumuna katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da katıldığı etkinliğin ikinci gününde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Aysun Sofuoğlu’nun yönettiği, “İklim Değişikliği ve Yeşil Uygulamalar” oturumunda; Tepebaşı Belediyesi temsilcileri, belediyenin örnek uygulamalarını Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde katılımcılara aktardı. Sürdürülebilirlik Merkezi hakkında bilgiler paylaşan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Başak Demiray, geri dönüşüm uygulamaları hakkında aktardı. Ayrıca Yeryüzü Ekoloji Okulu, Başkanlar Sözleşmesi, Mavi Bayrak Uygulaması, Enerji Günleri etkinliği ve belediyenin tüm enerji çalışmalarının bütüncül bir şekilde ilerlemesini amaçlayan ve yeni kurulan Enerji Komisyonu, Remourban projesi ve ambalaj atıkları yönetim sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile sokak toplayıcılarının sisteme entegre edilmesini amacıyla kurulan Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi (GESİKOOP) gibi uygulamalar hakkında paylaşımlarda bulundu. Oturumda ayrıca DEHA Bitkisel Atık Yağ A.Ş. adına Kimya Yüksek Mühendisi Nihal Sözbir Karakuş da bir sunum yaptı.
Alanında uzman isimlerin katılımıyla “Atık Değerdir” ve “Yeşil Uygulamalar” başlıklı oturumların gerçekleştirildiği organizasyon, Karşıyaka Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesi, Kimya Mühendisi Saadet Çağlın’ın moderatörlüğündeki “Atık Yönetiminde Yaşanan Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Öneriler” başlıklı panel-forum ile sona erdi.

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