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Tepebaşı’nın istikrarlı yükselişi sürüyor

31.01.2021 12:40 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediyesi, “Sosyal Kapsama”, “Sağlık” ve “Sosyal Yaşam” endekslerinde Türkiye’nin ilk 10 belediyesi arasına girmeyi başardı.

Tepebaşı Belediyesi, “Sosyal Kapsama”, “Sağlık” ve “Sosyal Yaşam” endekslerinde Türkiye’nin ilk 10 belediyesi arasına girmeyi başardı. Tepebaşı Belediyesi, ayrıca Çok Yüksek İnsani Gelişme Bölgesi kategorisinde Türkiye genelinde 12. olarak ödüle layık görüldü.
Yayımlanan raporda “Yönetişim ve Saydamlık”, “Sosyal Kapsama”, “Ekonomik Durum”, “Eğitim”, “Sağlık”, “Sosyal Yaşam”, “Çevresel Performans”, “Ulaşım ve Erişilebilirlik” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” endekslerine yer verildi. Veriler, yerel yönetimleri özellikle ilgilendiren 9 alt endeks, 81 gösterge, 128 değişken ve “gizli vatandaş” çalışması ile belediyelere yapılan 3 binin üzerinde başvurunun sonuçlarından oluşuyor. Tepebaşı Belediyesi, yapılan çalışmalar neticesinde Sosyal Kapsama endeksinde 2’inci, Sağlık endeksinde 7’inci ve Sosyal Yaşam endeksinde 10’ununcu sırada yer aldı. Tepebaşı Belediyesi ayrıca İnsani Gelişme Endeksi çalışmasının Çok Yüksek İnsani Gelişme Bölgesi kategorisinde Türkiye genelinde 12’inci olarak ödüle layık görüldü.
Online olarak düzenlenen İnsani Gelişme Endeksi İlçeler-Lansman ve Ödül Töreni’ne katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı’nda sağlanan gelişime dikkat çekerek, “Tepebaşı son 20 yılda olağanüstü gelişmeler ile Türkiye’de anılan bir ilçe haline geldi. Eskişehir de dünyada en güvenli şehirler arasında 8. sırada yer alarak bizleri gururlandırdı. İnsani değerlerin ön planda tutulduğu çalışmalarınızda sizlerin de dikkatini çeken bir yerel yönetim olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. İnsan, belediye yapısında öncelikli olarak yer alıyor. Benim hekim olmam nedeniyle de özellikle sağlık projeleri Tepebaşı’nda ayrı bir yere sahip. Tepebaşı’nda yapılan çalışmaların İNGEV tarafından takdir edilmesinden mutluyuz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da iklimsel sorunlara dikkat çeken yenilenebilir enerjiye önem ve değer vermeye devam edeceğiz. Türkiye’nin ilk akıllı şehrinin olduğu bir belediyeyiz. İngiltere’de Nottingham, İspanya’da Valladolid ile birlikte yaptığımız konsorsiyumda 23 milyon euro hibe söz konusuydu. Bu projeyi 2020 yılında tamamladık, 2021’de çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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