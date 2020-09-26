Tepebaşı’nın sürdürülebilirlik çalışmaları devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi, Birleşmiş Milletlerce kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara, bünyesinde kurduğu Sürdürülebilirlik Merkezi ile devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç tarafından Temmuz 2019’da imzalanan ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirilmesi amacıyla düzenlenen Kentsel Gelişim Protokolü ile de Küresel Amaçlara uyum taahhüt edilmişti. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Küresel Amaçlar) 2030 yılına kadar yoksulluğu ortadan kaldırmak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin de imzacısı olduğu ve 17 amacı kapsayan 2030 Gündemi; iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi başlıklar içeriyor.

Sürdürülebilirlik Merkezi’nin faaliyetleri 2020-2024 dönemi stratejik planına entegre edilirken, stratejik planda ise 17 küresel hedef baz alınarak entegre raporlama yapıldı. Küresel Amaçlardan 11.’si olan sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarına erişimi hızlandırmak için çalışmalar yapan Merkez, şehirlerin sürdürülebilirlik odaklarının başında gelen enerji, ulaşım, atık yönetimi ve sağlık konularındaki problemlerine gençlerin çözümler üretmesini teşvik etmek amaçlı bir AB Projesi onayı aldı. Diğer yandan 13. amaç olan iklim eylemiyle ilgili faaliyetlerini hızlandırarak, “2030 İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi” kapsamında hazırlamayı taahhüt ettiği Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlığı için BEBKA’nın Teknik Destek Hibe programından eğitim ve danışmanlık desteği almaya hak kazandı.

