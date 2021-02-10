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Tepeli pelikanlar için yapay yuva platformları yapıldı

10.02.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Büyük Menderes Deltası’na Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü tarafından tepeli pelikanlar için yaptırılan yapay üreme platformları yerleştirildi.Aydın DKMP Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan ahşap yapay üreme platformları, Büyük Menderes Deltası’nda, tepeli pelikanların yuva yaptığı iki farklı yere 2 adet platform yerleştirildi.

Büyük Menderes Deltası’na Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü tarafından tepeli pelikanlar için yaptırılan yapay üreme platformları yerleştirildi.

Aydın DKMP Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan ahşap yapay üreme platformları, Büyük Menderes Deltası’nda, tepeli pelikanların yuva yaptığı iki farklı yere 2 adet platform yerleştirildi. Ayrıca 1 adet platform da Azap Gölü’ne pelikanların dinlenmesi için konuldu. Ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla tanıtım levhaları asıldı. Türkiye’de Gediz Deltası, Büyük Menderes Deltası, Manyas Kuş gölü ve Ardahan Aktaş Gölü’nde üreyen tepeli pelikanların izlenmesi, kışlama ve beslenme alanlarının belirlenmesi ile göç yolları üzerinde türü tehdit eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla, Ege Üniversitesi tarafından Tepeli Pelikan yavrularına uydu vericisi takılarak, yuvada yavrulara halkalama çalışması yapıldı.

Yapay üreme platformları ile yuva yeri kayıplarını azaltmak ve türün üreme başarısını artırmak hedeflenirken, eylem planı çalışmalarının DMKP Aydın Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 2023 yılına kadar devam edeceği öğrenildi.

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