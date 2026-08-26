Tepkilere artık dayanamadı! Fenerbahçeli yıldız Lyon maçı öncesi hesabını kapattı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Lyon ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının kadrosunda Çağlar Söyüncü yer almadı. Sakatlığı nedeniyle takımını kritik mücadelede yalnız bırakacak olan 30 yaşındaki milli futbolcu, kadro dışında kalmasının ardından sosyal medyada taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI



Kadroda yer almaması sonrası hakkında yapılan yorumların ardından Çağlar Söyüncü, sosyal medya platformundaki hesabıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Milli savunmacı, Instagram hesabını kapatarak gündeme geldi.

BU SEZON FORMA GİYEMEDİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi karşılaşmada görev yapan Çağlar Söyüncü, bu maçların 14'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Deneyimli savunmacı, yeni sezonda ise henüz hiçbir resmi karşılaşmada forma şansı bulamadı.

LYON MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek adına büyük önem taşıyan Lyon rövanşında Çağlar Söyüncü'nün yokluğu dikkat çekti.